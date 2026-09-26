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Газзаев отреагировал на вопрос об обещании сбрить усы: я никому ничего не обещал

Валерий Газзаев прокомментировал историю с усами, связанную с победой ЦСКА в Кубке УЕФА.
Фото: РИА Новости
По словам бывшего главного тренера армейцев, он не давал обещаний избавиться от усов в случае успеха команды в еврокубке.

Во время прощального матча Вагнера Лава на "ВЭБ Арене" Газзаеву напомнили слова бразильца о том, что тренер якобы должен был сбрить усы после триумфа ЦСКА.

- И что дальше? Я никому ничего не обещал. Это - усы победы! - передаёт слова Газзаева "Матч ТВ".

ЦСКА под руководством Газзаева выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/05. В финале армейцы обыграли лиссабонский "Спортинг" со счётом 3:1.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами на аренды, а также в 2013-м. За московский клуб бразилец завоевал три чемпионских титула, шесть Кубков России и Кубок УЕФА.

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