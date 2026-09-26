Гаджиев отреагировал на назначение Кириченко главным тренером "Ростова"

- По моему мнению, Кириченко может успешно тренировать "Ростов". Я помню Дмитрия как настоящего профессионала, к которому проявляли огромное уважение в "Сатурне", где мы вместе работали.
У него была очень хорошая школа у Валерия Георгиевича Газзаева в ЦСКА, где ему удалось стать лучшим бомбардиром РПЛ. А Курбан Бекиевич Бердыев в разговорах со мной и вовсе всегда называл его очень перспективным тренером, - приводит слова Гаджиева "РБ Спорт".
Кириченко заключил с "Ростовом" соглашение сроком на два года.
На данный момент "Ростов" занимает 12-е место в таблице РПЛ. После девяти проведённых матчей в активе донской команды восемь очков.