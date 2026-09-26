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Гаджиев отреагировал на назначение Кириченко главным тренером "Ростова"

Гаджи Гаджиев оценил перспективы Дмитрия Кириченко после его назначения главным тренером "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
Российский тренер отметил профессиональные качества 49-летнего специалиста и вспомнил о совместной работе с ним в подмосковном "Сатурне".

- По моему мнению, Кириченко может успешно тренировать "Ростов". Я помню Дмитрия как настоящего профессионала, к которому проявляли огромное уважение в "Сатурне", где мы вместе работали.

У него была очень хорошая школа у Валерия Георгиевича Газзаева в ЦСКА, где ему удалось стать лучшим бомбардиром РПЛ. А Курбан Бекиевич Бердыев в разговорах со мной и вовсе всегда называл его очень перспективным тренером, - приводит слова Гаджиева "РБ Спорт".

Кириченко заключил с "Ростовом" соглашение сроком на два года.

На данный момент "Ростов" занимает 12-е место в таблице РПЛ. После девяти проведённых матчей в активе донской команды восемь очков.

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