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"Думаю, подпись тут не требуется". Акинфеев поделился фото с легендами ЦСКА

Капитан "армейцев" опубликовал фотографию с легендами клуба.
Фото: телеграм-канал Акинфеева
Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с легендами клуба.

"Думаю, подпись тут не требуется", - подписал изображение футболист.

Сегодня, 26 сентября, на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве состоится прощальный матч экс-форварда "армейцев" Вагнера Лава. Сам Акинфеев не примет участия в игре, но будет присутствовать на скамейке запасных.

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