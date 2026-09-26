Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с легендами клуба.
"Думаю, подпись тут не требуется", - подписал изображение футболист.
Сегодня, 26 сентября, на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве состоится прощальный матч экс-форварда "армейцев" Вагнера Лава. Сам Акинфеев не примет участия в игре, но будет присутствовать на скамейке запасных.
"Думаю, подпись тут не требуется". Акинфеев поделился фото с легендами ЦСКА
Капитан "армейцев" опубликовал фотографию с легендами клуба.
Фото: телеграм-канал Акинфеева