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Роналдиньо обратился к Вагнеру Лаву перед прощальным матчем за ЦСКА

Роналдиньо обратился к Вагнеру Лав перед прощальным матчем бразильского форварда за ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Бывший партнёр по сборной Бразилии поздравил футболиста с карьерой и отметил его популярность среди болельщиков в России.

- Мой друг, Вагнер Лав, передаю тебе большой привет. Хочу поздравить тебя - ты провёл потрясающую карьеру. Ты подарил радость не только бразильским болельщикам, но и людям по всему миру, особенно в России, где ты стал настоящей легендой.

К сожалению, не смог присутствовать на твоей игре, но надеюсь, ты организуешь ещё одну, на которой я смогу быть. Крепко обнимаю и целую! - приводит слова Роналдиньо пресс-служба ЦСКА.

Прощальный матч Вагнера Лава проходит 26 сентября на "ВЭБ Арене" в Москве. Встречаются команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава", которыми руководят Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий.

Бразилец выступал за армейцев с 2004 по 2012 год, а также возвращался в клуб в 2013-м.

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