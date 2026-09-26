Роналдиньо обратился к Вагнеру Лаву перед прощальным матчем за ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

- Мой друг, Вагнер Лав, передаю тебе большой привет. Хочу поздравить тебя - ты провёл потрясающую карьеру. Ты подарил радость не только бразильским болельщикам, но и людям по всему миру, особенно в России, где ты стал настоящей легендой.