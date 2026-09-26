Роналдиньо обратился к Вагнеру Лаву перед прощальным матчем за ЦСКА

- Мой друг, Вагнер Лав, передаю тебе большой привет. Хочу поздравить тебя - ты провёл потрясающую карьеру. Ты подарил радость не только бразильским болельщикам, но и людям по всему миру, особенно в России, где ты стал настоящей легендой.
К сожалению, не смог присутствовать на твоей игре, но надеюсь, ты организуешь ещё одну, на которой я смогу быть. Крепко обнимаю и целую! - приводит слова Роналдиньо пресс-служба ЦСКА.
Прощальный матч Вагнера Лава проходит 26 сентября на "ВЭБ Арене" в Москве. Встречаются команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава", которыми руководят Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий.
Бразилец выступал за армейцев с 2004 по 2012 год, а также возвращался в клуб в 2013-м.