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Вагнер Лав забил в прощальном матче и отпраздновал гол в милицейской фуражке

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав отличился в прощальном матче, который проходит на "ВЭБ Арене" в Москве.
Кадр с трансляции "Матч ТВ"
Бразилец выступает за команду "Друзья Вагнера Лава" и вывел её вперёд в игре против "Легенд ЦСКА".

На 24-й минуте встречи Вагнер Лав получил возможность завершить атаку и отправил мяч в дальний угол ворот. После взятия ворот 42-летний бразилец надел милицейскую фуражку, повторив знаменитое празднование гола в составе ЦСКА в матче Кубка УЕФА с "Осером".

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