Бразилец выступает за команду "Друзья Вагнера Лава" и вывел её вперёд в игре против "Легенд ЦСКА".
На 24-й минуте встречи Вагнер Лав получил возможность завершить атаку и отправил мяч в дальний угол ворот. После взятия ворот 42-летний бразилец надел милицейскую фуражку, повторив знаменитое празднование гола в составе ЦСКА в матче Кубка УЕФА с "Осером".
Вагнер Лав забил в прощальном матче и отпраздновал гол в милицейской фуражке
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав отличился в прощальном матче, который проходит на "ВЭБ Арене" в Москве.
Кадр с трансляции "Матч ТВ"