Головин оформил первый дубль за сборную России

Полузащитник Александр Головин забил второй гол в ворота Ирана.

Фото: РФС / Сборная России

Продолжается товарищеский матч между сборными России и Ирана. Встреча проходит в Казани на стадионе "Казань Арена", на момент написания новости счет 2:0 в пользу россиян. Атакующий полузащитник Александр Головин отличился на 21-й и 36-й минутах игры.



Отметим, этот дубль стал первым в карьере 30-летнего футболиста в составе национальной команды. Всего на счету Головина 11 голов и 14 ассистов в 53 матчах за сборную своей страны.