Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
1 - 1 1 1
Фарерские островаЗавершен
Финляндия
0 - 0 0 0
БеларусьЗавершен
Словакия
21:45
КазахстанНе начат
Шотландия
21:45
ШвейцарияНе начат
Чехия
21:45
АнглияНе начат
Люксембург
21:45
ИсландияНе начат
Болгария
21:45
ЭстонияНе начат
Испания
21:45
ХорватияНе начат
Сан-Марино
21:45
АлбанияНе начат
Словения
21:45
Северная МакедонияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
2 - 0 2 0
Иран2 тайм

Головин оформил первый дубль за сборную России

Полузащитник Александр Головин забил второй гол в ворота Ирана.
Фото: РФС / Сборная России
Продолжается товарищеский матч между сборными России и Ирана. Встреча проходит в Казани на стадионе "Казань Арена", на момент написания новости счет 2:0 в пользу россиян. Атакующий полузащитник Александр Головин отличился на 21-й и 36-й минутах игры.

Отметим, этот дубль стал первым в карьере 30-летнего футболиста в составе национальной команды. Всего на счету Головина 11 голов и 14 ассистов в 53 матчах за сборную своей страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится