Дивеев раскритиковал футбольных экспертов на ТВ: о чем они вообще?

Фото: ФК "Зенит"

"В основном нет. Иногда я просто не понимаю, что они говорят. Да порой просто что-то попадается, какие-то слова… Сижу, думаю: "Как вы такое говорите? Сами ведь играли в футбол". Вот эти разборы после туров, когда на макете рисуют. Задаюсь вопросом: "О чем они вообще? Все ведь по-другому". Есть же банальные вещи, правила", — заявил Дивеев.