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Дивеев раскритиковал футбольных экспертов на ТВ: о чем они вообще?

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев признался, что редко прислушивается к мнению телевизионных экспертов, но выделил среди них Андрея Аршавина.
Фото: ФК "Зенит"
Дивеев рассказал, что некоторые телевизионные разборы футбольных матчей вызывают у него недоумение. По словам защитника, порой он не понимает рассуждений даже тех экспертов, которые сами выступали на профессиональном уровне.

"В основном нет. Иногда я просто не понимаю, что они говорят. Да порой просто что-то попадается, какие-то слова… Сижу, думаю: "Как вы такое говорите? Сами ведь играли в футбол". Вот эти разборы после туров, когда на макете рисуют. Задаюсь вопросом: "О чем они вообще? Все ведь по-другому". Есть же банальные вещи, правила", — заявил Дивеев.

Футболист добавил, что футбольные передачи регулярно смотрит его отец, который затем обсуждает с ним увиденные разборы.

При этом Дивеев выделил Андрея Аршавина среди экспертов, чье мнение считает авторитетным.

"Я с ним всегда согласен. Видно, что человек разбирается в футболе, сам играл", — отметил защитник.

Источник: "Российская газета"

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