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Тедеев намекнул на причины ухода Дзюбы из "Акрона": он чаще всего бывает прав

Бывший главный тренер "Акрона" Заур Тедеев заявил, что Артем Дзюба принимал решение об уходе из тольяттинского клуба самостоятельно и не связывал его с тренерской отставкой.
Фото: ФК "Акрон"
Тедеев отверг предположение, что Дзюба мог покинуть "Акрон" из-за его ухода с поста главного тренера. По словам специалиста, форвард всегда принимает подобные решения исходя прежде всего из отношения к самому себе.

"Дзюба — тот человек, который никогда не принимает решений из-за кого-то или из-за чего-то. Он принимает решения, исходя из отношения к нему самому", — заявил Тедеев.
При этом тренер не стал прямо оценивать действия руководства "Акрона", однако подчеркнул, что хорошо знает характер нападающего.

"Действия "Акрона" я не могу оценивать в данной ситуации. Артем — человек, который... Знаете, сколько я с ним общаюсь, он чаще всего бывает прав", — добавил Тедеев.

Дзюба выступал за "Акрон" с 2024 по 2026 год. В составе тольяттинцев форвард провел 52 матча, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.

1 октября 38-летний нападающий заявил, что его карьера закончена, хотя официально объявлять о ее завершении пока не стал.

Источник: "Советский спорт"

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