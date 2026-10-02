Орлов поддержал Кругового после громких слов об уходе из "Зенита": мы должны порадоваться за него

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"Круговой высказал то, что думает о переходе в ЦСКА. Почему это плохо? У него получилось лучше, он стал основным игроком в команде ЦСКА. В "Зените" же он не был ведущим игроком. В его карьере это хороший ход вверх", — заявил Орлов.