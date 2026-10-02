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Орлов поддержал Кругового после громких слов об уходе из "Зенита": мы должны порадоваться за него

Футбольный комментатор Геннадий Орлов не увидел ничего предосудительного в заявлении Данила Кругового, который назвал переход из "Зенита" в ЦСКА лучшим решением в своей карьере.
Фото: Михаил Синицын/?ТАСС
Орлов считает, что смена клуба пошла Круговому на пользу. По его словам, в "Зените" защитник не имел статуса ведущего футболиста, тогда как в ЦСКА сумел закрепиться в основном составе.

"Круговой высказал то, что думает о переходе в ЦСКА. Почему это плохо? У него получилось лучше, он стал основным игроком в команде ЦСКА. В "Зените" же он не был ведущим игроком. В его карьере это хороший ход вверх", — заявил Орлов.

Комментатор также призвал не критиковать футболиста за откровенное высказывание о бывшем клубе.

"А что он должен был сказать? Мы должны порадоваться за него. Раз у него получается — очень хорошо. Футбольная карьера, как карьера любого спортсмена, зависит от многих факторов. Стечение обстоятельств в его пользу, порадуемся за него", — добавил Орлов.

Напомним, Круговой покинул "Зенит" летом 2024 года и присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.

Источник: Радио "Зенит"

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