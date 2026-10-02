Орлов поддержал Кругового после громких слов об уходе из "Зенита": мы должны порадоваться за него

"Круговой высказал то, что думает о переходе в ЦСКА. Почему это плохо? У него получилось лучше, он стал основным игроком в команде ЦСКА. В "Зените" же он не был ведущим игроком. В его карьере это хороший ход вверх", — заявил Орлов.
Комментатор также призвал не критиковать футболиста за откровенное высказывание о бывшем клубе.
"А что он должен был сказать? Мы должны порадоваться за него. Раз у него получается — очень хорошо. Футбольная карьера, как карьера любого спортсмена, зависит от многих факторов. Стечение обстоятельств в его пользу, порадуемся за него", — добавил Орлов.
Напомним, Круговой покинул "Зенит" летом 2024 года и присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
Источник: Радио "Зенит"