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Губерниев предсказал Дзюбе громкое будущее после футбола: музыка или ТВ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился с Rusfootball.info мнением об Артеме Дзюбе.
Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"
Губерниев уверен, что Дзюба не исчезнет из публичного пространства после ухода из профессионального футбола. По его мнению, нападающий способен построить успешную карьеру сразу в нескольких сферах.

"Думаю, Артема ждет блестящая карьера вне футбола — музыка или ТВ. Он прекрасен во всех амплуа. Мы с ним большие друзья, и я думаю, в ближайшее время проведем с ним эфир на "Матч ТВ". Уверен, это будет громко и красиво", — заявил Губерниев.

Ранее Дзюба сообщил о завершении карьеры, однако не стал делать официального заявления и оставил возможность еще раз выйти на поле в кубковом матче за один из клубов.

38-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола с 248 голами. Также Дзюбе принадлежат рекорды по забитым мячам в РПЛ (177) и сборной России (31).

Rusfootball.info

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