Губерниев предсказал Дзюбе громкое будущее после футбола: музыка или ТВ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился с Rusfootball.info мнением об Артеме Дзюбе.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"

"Думаю, Артема ждет блестящая карьера вне футбола — музыка или ТВ. Он прекрасен во всех амплуа. Мы с ним большие друзья, и я думаю, в ближайшее время проведем с ним эфир на "Матч ТВ". Уверен, это будет громко и красиво", — заявил Губерниев.