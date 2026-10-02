Губерниев предсказал Дзюбе громкое будущее после футбола: музыка или ТВ

"Думаю, Артема ждет блестящая карьера вне футбола — музыка или ТВ. Он прекрасен во всех амплуа. Мы с ним большие друзья, и я думаю, в ближайшее время проведем с ним эфир на "Матч ТВ". Уверен, это будет громко и красиво", — заявил Губерниев.
Ранее Дзюба сообщил о завершении карьеры, однако не стал делать официального заявления и оставил возможность еще раз выйти на поле в кубковом матче за один из клубов.
38-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола с 248 голами. Также Дзюбе принадлежат рекорды по забитым мячам в РПЛ (177) и сборной России (31).
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