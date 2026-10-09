В "Спартаке" ответили на критику трансферов и выразили полное доверие Кахигао

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com

"У нас нет ни малейших сомнений, что Фран — очень знающий специалист. Успехи или неуспехи во время трансферного окна — это не триумф или провал одного спортивного директора, а результат нашей совместной работы. Были объективные причины, по которым те или иные трансферы не состоялись", — подчеркнул Некрасов.