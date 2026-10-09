В "Спартаке" ответили на критику трансферов и выразили полное доверие Кахигао

"У нас нет ни малейших сомнений, что Фран — очень знающий специалист. Успехи или неуспехи во время трансферного окна — это не триумф или провал одного спортивного директора, а результат нашей совместной работы. Были объективные причины, по которым те или иные трансферы не состоялись", — подчеркнул Некрасов.
Гендиректор также отметил, что все новички, приобретенные при главном тренере Хуане Карлосе Карседо, приходили либо по его инициативе, либо с полного одобрения специалиста. При этом Некрасов отказался раскрывать подробности несостоявшегося перехода Александра Головина из "Монако".
"Предпочитаю комментировать состоявшиеся сделки, а не спекуляции на тему сделок потенциальных, обсуждавшихся либо выдуманных агентами или блогерами", — добавил руководитель.
Летом 2026 года "Спартак" потратил на приобретение Даку около 11 млн евро, а Парады — порядка 5–6 млн. Одновременно клуб отдал Ливая Гарсию в аренду "Панатинаикосу", а также расстался с Тео Бонгондой, Даниилом Хлусевичем и Олегом Рябчуком. По оценке Sports.ru, чистые расходы красно-белых за трансферное окно составили около 15,7 млн евро.
Источник: "Спорт-Экспресс"