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В "Спартаке" ответили на критику трансферов и выразили полное доверие Кахигао

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов заявил, что руководство клуба довольно работой спортивного директора Франсиса Кахигао, несмотря на критику летней трансферной кампании.
Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com
Некрасов прокомментировал претензии к селекционной работе красно-белых. Летом москвичи подписали Мирлинда Даку и Виктора Параду, однако ряд других потенциальных переходов так и не состоялся. По словам руководителя, оценивать деятельность спортивного директора исключительно по итогам одного трансферного окна неправильно.

"У нас нет ни малейших сомнений, что Фран — очень знающий специалист. Успехи или неуспехи во время трансферного окна — это не триумф или провал одного спортивного директора, а результат нашей совместной работы. Были объективные причины, по которым те или иные трансферы не состоялись", — подчеркнул Некрасов.

Гендиректор также отметил, что все новички, приобретенные при главном тренере Хуане Карлосе Карседо, приходили либо по его инициативе, либо с полного одобрения специалиста. При этом Некрасов отказался раскрывать подробности несостоявшегося перехода Александра Головина из "Монако".

"Предпочитаю комментировать состоявшиеся сделки, а не спекуляции на тему сделок потенциальных, обсуждавшихся либо выдуманных агентами или блогерами", — добавил руководитель.

Летом 2026 года "Спартак" потратил на приобретение Даку около 11 млн евро, а Парады — порядка 5–6 млн. Одновременно клуб отдал Ливая Гарсию в аренду "Панатинаикосу", а также расстался с Тео Бонгондой, Даниилом Хлусевичем и Олегом Рябчуком. По оценке Sports.ru, чистые расходы красно-белых за трансферное окно составили около 15,7 млн евро.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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