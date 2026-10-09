Сутормин — об отказе Олейникова "Рубину": мне было бы неловко

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"Если говорить про ситуацию Олейникова, мне было бы неловко. Что касается меня, то я остался со всеми в хороших отношениях, все меня поняли. Если Иван чувствует неудобство, то тут уже что-то не так. Мне кажется, этого чувства не должно быть", — заявил футболист.