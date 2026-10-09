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Сутормин — об отказе Олейникова "Рубину": мне было бы неловко

Полузащитник "Факела" Алексей Сутормин прокомментировал решение Ивана Олейникова отказаться от перехода в "Рубин" ради ЦСКА и сравнил эту ситуацию со своим трансфером в "Зенит" в 2019 году.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Сутормин признался, что на месте Олейникова испытывал бы неловкость, однако подчеркнул, что обстоятельства их переходов существенно различались. По словам футболиста, в его случае все заинтересованные клубы участвовали в переговорах.

"У меня было по-другому, потому что я уже подписал контракт, а "Зенит" общался с "Оренбургом" и "Рубином" вместе. Надо понимать, как кто относится к словам, рукопожатиям", — отметил Сутормин.

Хавбек добавил, что сумел сохранить хорошие отношения со всеми участниками своего трансфера и не считает правильным испытывать чувство вины из-за принятого решения.

"Если говорить про ситуацию Олейникова, мне было бы неловко. Что касается меня, то я остался со всеми в хороших отношениях, все меня поняли. Если Иван чувствует неудобство, то тут уже что-то не так. Мне кажется, этого чувства не должно быть", — заявил футболист.

Напомним, Олейников прибыл в расположение "Рубина", прошел предварительные этапы оформления перехода и даже сфотографировался с футболкой казанского клуба. Однако уже на следующий день стало известно, что полузащитник "Крыльев Советов" изменил решение и предпочел продолжить карьеру в ЦСКА.

Источник: "РБ Спорт"

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