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Семшов ответил, может ли Глушенков еще прибавить

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов оценил игру нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семшова, Глушенков находится в лучшей форме, но может еще прибавить.

- Я не считаю, что Глушенков сейчас находится в своей лучшей форме. Он показывал и более сильный футбол. Сейчас он более стабилен, чем раньше.

Он забивает голы и отдает результативные передачи, которые очень важны для команды. Глушенков хорошо показывает себя в трудных матчах. Поэтому сейчас он приносит огромную пользу "Зениту", а может прибавить и приносить еще больше, - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ".

В субботу, 10 октября, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Краснодаром" в десятом туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. Максим Глушенков в той встрече записал на свой счет дубль.

Всего в текущем сезоне Глушенков вышел на поле в 11 встречах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года, рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.

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