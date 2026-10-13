Семшов ответил, может ли Глушенков еще прибавить

- Я не считаю, что Глушенков сейчас находится в своей лучшей форме. Он показывал и более сильный футбол. Сейчас он более стабилен, чем раньше.
Он забивает голы и отдает результативные передачи, которые очень важны для команды. Глушенков хорошо показывает себя в трудных матчах. Поэтому сейчас он приносит огромную пользу "Зениту", а может прибавить и приносить еще больше, - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ".
В субботу, 10 октября, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Краснодаром" в десятом туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. Максим Глушенков в той встрече записал на свой счет дубль.
Всего в текущем сезоне Глушенков вышел на поле в 11 встречах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года, рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.