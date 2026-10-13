"Краснодар" и "Факел" назвали составы на игру Кубка России

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Факела" на кубковый матч.

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура групповго этапа Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и "Факелом". Игра пройдет на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и начнется в 20:45 по московскому времени. Главный судья встречи - Матвей Заика из Ростова-на-Дону.В трех предыдущих турах краснодарцы набрали 7 очков и возглавляют таблицу группы B. Воронежская команда с одним баллом располагается на последней строчке.