Тренер "Рубина": нам бы очень хотелось бороться за высокие места

Главный тренер "Рубина" Франк Артига ответил на вопрос, на что способна казанская команда.

Фото: ФК "Рубин"

"Чемпионат очень длинный. Нам бы очень хотелось бороться за высокие места, но наша задача — извлекать максимум из тех боевых единиц, что есть у нас.