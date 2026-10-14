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Тренер "Рубина": нам бы очень хотелось бороться за высокие места

Главный тренер "Рубина" Франк Артига ответил на вопрос, на что способна казанская команда.
Фото: ФК "Рубин"
"Чемпионат очень длинный. Нам бы очень хотелось бороться за высокие места, но наша задача — извлекать максимум из тех боевых единиц, что есть у нас.

Я из тех людей, что видят стакан наполовину полным. Нам надо еще прибавлять", - сказал Артига.

После 10 прошедших туров Российской Премьер-Лиги "Рубин" набрал 12 очков и насполагается на шестой строчке в турнирной таблице. От топ-5 казанская команда отстает на 8 баллов.

В воскресенье, 18 октября, подопечные Франка Артиги сыграют в гостях против московского "Спартака" в рамках 11-го тура чемпионата.

Источник: "Матч ТВ"

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