Тренер "Рубина": нам бы очень хотелось бороться за высокие места

"Чемпионат очень длинный. Нам бы очень хотелось бороться за высокие места, но наша задача — извлекать максимум из тех боевых единиц, что есть у нас.
Я из тех людей, что видят стакан наполовину полным. Нам надо еще прибавлять", - сказал Артига.
После 10 прошедших туров Российской Премьер-Лиги "Рубин" набрал 12 очков и насполагается на шестой строчке в турнирной таблице. От топ-5 казанская команда отстает на 8 баллов.
В воскресенье, 18 октября, подопечные Франка Артиги сыграют в гостях против московского "Спартака" в рамках 11-го тура чемпионата.
Источник: "Матч ТВ"