Встреча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Ахмат" - "Динамо" состоится сегодня, 14 октября, в Грозном. Матч пройдет на "Ахмат Арене" и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно будуте посмотреть на телеканале "Матч Премьер".
По итогам трех туров грозненская команда набрала 4 очка и занимает третью позицию в турнирной таблице группы В. Бело-голубые имеют в своей копилке на два балла больше и идут строчкой выше.
"Ахмат" - "Динамо": где и когда смотреть прямую трансляцию матча Кубка России
"Ахмат" - "Динамо": во сколько начало и где смотреть трансляцию матча Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"