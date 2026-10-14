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"Ахмат" - "Динамо": где и когда смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

"Ахмат" - "Динамо": во сколько начало и где смотреть трансляцию матча Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"
Встреча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Ахмат" - "Динамо" состоится сегодня, 14 октября, в Грозном. Матч пройдет на "Ахмат Арене" и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно будуте посмотреть на телеканале "Матч Премьер".

По итогам трех туров грозненская команда набрала 4 очка и занимает третью позицию в турнирной таблице группы В. Бело-голубые имеют в своей копилке на два балла больше и идут строчкой выше.

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