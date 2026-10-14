Андрей Мостовой рассказал о восстановлении после повреждения и адаптации в "Локомотиве"

"Восстановление проходит нормально. Надеюсь, что сыграю в матче с "Краснодаром".
Адаптация в "Локомотиве" проходит нормально. Если бы не травма, было бы лучше. Повреждение несерьезное, через пару дней все будет нормально", - сказал Мостовой.
После международной паузы на матчи национальных сборных крайний нападающий московского "Локомотива" Андрей Мостовой пропустил гостевую игру против воронежского "Факела" (5:0) в 10-м туре чемпионата и домашнюю встречу с тольяттинским "Акроном" (1:1, 1:3 по пенальти) в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России.
"Железнодорожники" примут на своем поле "Краснодар" в рамках 11-го тура РПЛ в эту субботу, 17 октября.
Источник: ТАСС