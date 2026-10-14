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"Не понимаю, чему тут удивляться. У них один из лучших составов в РПЛ". Черданцев - о лидерстве "Динамо"

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался о лидерстве московского "Динамо" по итогам 10 туров РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Я относился с определенным скепсисом к назначению Шварца, но пока он все опровергает.

Другое дело, что я не понимаю, чему тут удивляться. У "Динамо" один из лучших составов в РПЛ. Команда не имеет права находиться вне топ-3 с такими игроками.

Но есть и нюансы — календарь, была игра в Петербурге, где команда уступила вчистую. Есть и плюсы, и минусы. Вся борьба будет весной", - сказал Черданцев.

В десяти стартовых турах Российской Премьер-Лиги сезона-2026/27 московское "Динамо" набрало 22 очка. Команда Сандро Шварца одержала шесть побед в чемпионате подряд и возглавила турнирную таблицу, опережая столичный ЦСКА, у которого аналогичное количество баллов, по дополнительным показателям.

В это восресенье, 18 октября, "Динамо" и ЦСКА встретятся в матче 11-го тура РПЛ. Московское дерби пройдет на домашнем стадионе бело-голубых "ВТБ Арена" и начнется в 16:15 по местному времени.

Источник: "Матч ТВ"

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