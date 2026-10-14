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Тренер "Акрона" оценил игру Тереховского в серии пенальти с "Локомотивом"

Главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич оценил игру Игната Тереховского в серии послематчевых пенальти с "Локомотивом".
Фото: ФК "Акрон"
По словам Благоевича, Тереховский - талантливый вратарь с хорошим будущим.

- Поздравляю Игната с этой игрой. Он нам очень помог. Вся команда заслужила победу, но он особенно молодец.
Тереховский уверенно выглядит в воротах. Он талантливый вратарь, у которого хорошее будущее, - приводит слова Благоевича пресс-служба "Акрона".

Вчера, 13 октября, тольяттинский "Акрон" одержал выездную победу над московским "Локомотивом" в матче 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1 (3:1 - пен.). В серии послематчевых пенальти голкипер молодежной сборной России Игнат Тереховский отразил три удара и помог волжанам добиться победы.

Всего в текущем сезоне голкипер вышел на поле в четырех встречах, пропустил пять мячей и единожды сохранил свои ворота "сухими". На его счету три матча в составе сборной России до 21 года.

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