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Российский форвард объяснил, почему перешел в "Факел", а не в португальский клуб

Форвард "Факела" Александр Кокшаров объяснил, почему перешел в воронежский клуб.
Фото: ФК "Факел"
По словам Кокшарова, у него был вариант с португальским клубом.

- Дмитрий Юрьевич Кондратов умеет убеждать (смеется). Мы много общались, решил, что так будет лучше. И вот я здесь.
Португалия была, да, но имелись детали, о которых не хочу говорить, - цитирует Кокшарова "СЭ".

Александр Кокшаров в летнее трансферное окно перешел из "Краснодара" в воронежский "Факел" на правах аренды. В составе воронежцев форвард вышел на поле в пяти встречах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч. Рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро.

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