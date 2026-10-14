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"Динамо" Махачкала и "Зенит" объявили стартовые составы на матч Кубка. Соболев - вне заявки

Махачкалинское "Динамо" и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на матч Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня, 14 октября, махачкалинское "Динамо" примет на домашнем стадионе петербургский "Зенит" в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Известны стартовые составы команд:

"Динамо" Махачкала: Магомедов, Сундуков, Аларкон, Кагермазов, Ахмедов, Джабраилов, Хубулов, Зинович, Александров, Глушков, Агаларов.

"Зенит": Москвичев, Нино, Андраде, Караваев, Вега, Ерохин, Шилов, Карпукас, Кондаков, Джон, Аугусто.

После трех сыгранных туров махачкалинцы занимают последнее место в группе C Кубка России с 1 набранным баллом, петербуржцы возглавляют квартет с 8 очками.

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