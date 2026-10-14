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Защитник "Акрона": знал, что Тереховский отобьет несколько пенальти в матче с "Локомотивом"

Защитник "Акрона" Марат Бокоев оценил игру голкипера Игната Тереховского в матче Кубка России с "Локомотивом".
Фото: ФК "Акрон"
По словам Бокоева, он знал, что Тереховский возьмет несколько пенальти.

- Я знал, что он сколько-то ударов возьмет. Мы в него верим.

То, что он отбил три удара, очень радует. Мы его все поблагодарили. Не могу сказать, повлияет ли это на его игровое время, это вопрос к тренерскому штабу, - приводит слова Бокоева "Матч ТВ".

Вчера, 13 октября, тольяттинский "Акрон" одержал выездную победу над московским "Локомотивом" в матче 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1 (3:1 - пен.). В серии послематчевых пенальти голкипер молодежной сборной России Игнат Тереховский отразил три удара и помог волжанам добиться победы.

Всего в текущем сезоне голкипер вышел на поле в четырех встречах, пропустил пять мячей и единожды сохранил свои ворота "сухими". На его счету три матча в составе сборной России до 21 года.

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