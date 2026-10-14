Экс-игрок "Зенита": "Спартак" всегда будет большим клубом - у него хорошие шансы на чемпионство

- "Спартак" всегда будет большим клубом. Они каждый год претендуют на чемпионство.
Понятно, что в клубе бывают разные ситуации, но сейчас хороший, боеспособный коллектив с хорошими исполнителями. Посмотрим, как всё сложится. Сейчас у них хорошие шансы побороться за чемпионство, - цитирует Сутормина "Матч ТВ".
После десяти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 20 набранными очками и отстает от лидирующего столичного "Динамо" на два очка. В 11 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на своем поле с казанским "Рубином".
Напомним, что петербургский "Зенит" за последние восемь лет семь раз становился чемпионом России, еще один раз титул завоевывал "Краснодар". "Спартак" в последний раз становился чемпионом по итогам сезона-2016/17.