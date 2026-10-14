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"Не скажу, что идеально". Кисляк - о старте сезона ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк оценил текущие результаты "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Кисляка, он не может назвать старт сезона идеальным для ЦСКА.

- Если в мае мне скажут, что мы станем чемпионами, то без разницы, как идти по сезону, хоть последними. Увидим в мае, как сложится сезон.
Не скажу, что мы идеально стартовали в этом сезоне. Могли набраться больше очков, а могли и меньше, - цитирует Кисляка "СЭ".

По итогам десяти сыгранных туров ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе - лидирующее в таблице московское "Динамо" набрало столько же баллов. Напомним, что "армейцы" являются единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в нынешнем сезоне в рамках РПЛ.

В 11 туре РПЛ команда Дмитрия Игдисамова сыграет на выезде со столичным "Динамо". Встреча состоится в воскресенье, 18 октября.

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