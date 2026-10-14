В ЦСКА рассказали о восстановлении Мойзеса и состоянии Лукина

- Мойзес в четверг прилетает в Москву, а в пятницу приступит к реабилитационным тренировкам.
Матвей Лукин в последней игре получил ушиб, но доиграл матч. Сегодняшнюю встречу против "Ростова" он пропустит, но надеемся, что в ближайшие дни Лукин вернётся в общую группу, - заявил Безуглов в видео в телеграм-канале ЦСКА.
Мойзес получил травму передней крестообразной связки правого колена в августе, а в сентябре перенёс операцию в Бразилии. Матч ЦСКА - "Ростов" пройдёт в среду в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России.