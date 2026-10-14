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В ЦСКА рассказали о восстановлении Мойзеса и состоянии Лукина

В ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса и Матвея Лукина перед матчем Кубка России с "Ростовом".
Фото: ПФК ЦСКА
Руководитель медицинского департамента армейцев Эдуард Безуглов сообщил, что бразильский защитник вскоре вернётся в Москву и начнёт следующий этап восстановления.

- Мойзес в четверг прилетает в Москву, а в пятницу приступит к реабилитационным тренировкам.

Матвей Лукин в последней игре получил ушиб, но доиграл матч. Сегодняшнюю встречу против "Ростова" он пропустит, но надеемся, что в ближайшие дни Лукин вернётся в общую группу, - заявил Безуглов в видео в телеграм-канале ЦСКА.

Мойзес получил травму передней крестообразной связки правого колена в августе, а в сентябре перенёс операцию в Бразилии. Матч ЦСКА - "Ростов" пройдёт в среду в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России.

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