Черчесов назвал главную проблему "Ахмата" в игре с "Динамо"

- В первом тайме не сделали то, что хотели, агрессии не было. Во втором тайме появилась агрессия, мы их задавили, хотели выиграть, но нам забили гол.
Во втором тайме мы стали лучше. Ещё и замены сделали, которые нам добавили. Поэтому доволен вторым таймом. Нужно ещё это пересмотреть, потому что в профессиональном футболе надо за результат до конца бороться, - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
"Ахмат" уступил "Динамо" со счётом 1:2. Следующий матч Кубка России грозненская команда проведёт 27 октября дома против "Факела".