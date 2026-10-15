Вратарь "Крыльев Советов" высказался о завершении карьеры

Сергей Песьяков заявил, что в 37 лет по-прежнему чувствует себя готовым продолжать карьеру на высоком уровне.

Фото: ПФК "Крылья Советов"





- Яркие примеры больших звёзд, например,



В целом физически и эмоционально чувствую себя великолепно. Закончить в 42. И "Клуб 100", наверное, - сказал Песьяков в эфире "Матч Премьер".

В нынешнем сезоне Песьяков провёл семь матчей, два из которых завершил без пропущенных мячей. Всего за карьеру на его счету 454 встречи и 115 игр "на ноль". Вратарь "Крыльев Советов" признался, что хотел бы играть до 42 лет, а одной из целей назвал попадание в "Клуб 100".- Яркие примеры больших звёзд, например, Криштиану Роналду , с должным отношением к делу, если следить за собой, то всё в наших руках. Физически очень хорошо себя чувствую. Немного болячки какие-то вылезают мелкие: сломал палец, до этого немного локоток побаливал.В нынешнем сезоне Песьяков провёл семь матчей, два из которых завершил без пропущенных мячей. Всего за карьеру на его счету 454 встречи и 115 игр "на ноль".