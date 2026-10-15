Вратарь "Крыльев Советов" высказался о завершении карьеры

- Яркие примеры больших звёзд, например, Криштиану Роналду, с должным отношением к делу, если следить за собой, то всё в наших руках. Физически очень хорошо себя чувствую. Немного болячки какие-то вылезают мелкие: сломал палец, до этого немного локоток побаливал.
В целом физически и эмоционально чувствую себя великолепно. Закончить в 42. И "Клуб 100", наверное, - сказал Песьяков в эфире "Матч Премьер".
В нынешнем сезоне Песьяков провёл семь матчей, два из которых завершил без пропущенных мячей. Всего за карьеру на его счету 454 встречи и 115 игр "на ноль".