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Шварц оценил реакцию "Динамо" на пропущенный гол в матче с "Ахматом"

Сандро Шварц отметил реакцию "Динамо" на пропущенный мяч в концовке кубкового матча с "Ахматом".
Фото: ФК "Динамо"
Бело-голубые в Грозном победили со счётом 2:1, вырвав три очка уже в компенсированное время.

Главный тренер москвичей обратил внимание на то, что после ответного гола команда сразу пошла вперёд.

- Важно выигрывать матчи разными стилями. И очень важно то, как команда отреагировала на пропущенный в концовке гол. Когда Ярослав Гладышев забивал победный мяч, в штрафной "Ахмата" было 3-4 футболиста "Динамо". Сумели забрать победу на финишной прямой. Теперь нужно сконцентрироваться на матче РПЛ против ЦСКА, - цитирует тренера "Матч ТВ".


"Динамо" набрало девять очков и занимает первое место в группе B. "Краснодар" идёт вторым с семью баллами, "Факел" и "Ахмат" имеют по четыре.

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