Какие клубы выйдут в плей-офф Пути РПЛ Кубка России из группы D? Ростов и Акрон Ростов и ЦСКА Ростов и Локомотив Акрон и Локомотив Акрон и ЦСКА



ЦСКА разгромил «Ростов» Кириченко за 10 минут! И в группе D Кубка России пока ничего не ясно

«Армейцы» впервые в розыгрыше победили в основное время, а не пропускавшие до того жёлто-синие при новом главном тренере получили в свои ворота сразу четыре.

Фаворит наоборот

Турнирная таблица кубковой группы D в отрыве от контекста чемпионата могла бы создать совершенно превратные ожидания от московской встречи



Однако учёт всех турниров давал совершенно другую картину. В РПЛ ЦСКА – один из пятёрки участников чемпионской гонки, далеко оторвавшихся от всех остальных, и один из двух непосредственных лидеров по набранным очкам, не потерпевший за 10 матчей ни одного поражения. «Ростову» же только домашняя победа над «Акроном» в последнем туре позволила остаться чуть выше (на одно очко) зоны стыковых матчей. Вдобавок у жёлто-синих сменился главный тренер: место создавшего весь кубковый задел испанца Джонатана Альбы занял Дмитрий Кириченко, в годы игровой карьеры немало наигравший и назабивавший как за «



И на свой пробный кубковый матч тренер Кириченко довольно рискованно выставил почти полностью запасной старт: из основной обоймы в него попали только фланговый защитник Лангович и набирающий форму после травмы вингер Роналдо. У наставника «армейцев» Дмитрия Игдисамова состав вышел куда более боевым – в нём нашлось место и штатному капитану Облякову, и реактивному Кириллу Глебову, и Кисляку, и основным центрбекам Данилову и Жоао Виктору.





Три гола за 10 минут и ассистентский дубль Глебова

И уже стартовый отрезок наглядно показал, насколько важен в групповых матчах Кубка баланс состава. После вброса аута и ошибки только набирающего форму после длительного лечения Чистякова Глебов прорвался по левому флангу атаки ЦСКА и выдал идеальный прострел в центр, который без помех замкнул в пустую часть ворот Аззи – 1:0! Чтобы пропустить свой первый гол на турнире, «Ростову» хватило менее 100 секунд при новом тренере после 270 «сухих» минут. Почти сразу после этого Глебов не заметил штатного правого защитника гостей Хлусевича, снова обошёл как стоячего центрбека Чистякова и вновь покатил слева в центр – теперь под чёткий удар в дальний угол от Кармо. 2:0 – а секундомер показывал только четвёртую минуту матча!



И на этом неприятности «Ростова» не закончились. Ещё парой минут спустя Кармо откликнулся на заброс в штрафную через правый полуфланг, ткнул мяч мимо как голкипера Голикова, так и створа ворот, и упал после контакта с вратарём. ВАР признал этот эпизод достойным пенальти, хотя попытка удара уже состоялась без шансов для форварда вновь настичь мяч, да и инициатора контакта определить было достаточно сложно; главный рефери Михаил Плиско после некоторых раздумий поддержал решение видеоколлег. Обляков с «точки» отправил мяч в верхний угол без шансов для Голикова – 3:0 на 11-й минуте!



Добившись крупного перевеса, ЦСКА заиграл более вальяжно, «Ростов» же постепенно пришёл в себя, стал больше владеть мячом и понемногу выстраивать контригру. Роналдо почти отзеркалил момент с пенальти, после заброса из глубины прокинув мяч мимо Бориско и упёршись во вратаря, но арбитры эпизод проигнорировали. Чуть позднее Лангович выдал отличный прострел слева, который после лёгкого рикошета от защитника на дальней штанге также завершал Роналдо – Бориско спас после плотного удара верхом с острого угла. К перерыву цифры на табло остались прежними: тройка в пользу московского клуба при нуле у южан.





Встрепенувшийся «Ростов» и непробиваемый Бориско

В перерыве команды провели по паре замен, но если Игдисамов ограничился равноценными рокировками Круговой-Глебов и Фиров-Аззи, то Кириченко принялся выправлять баланс в сторону основы, выпустив сборника Мелёхина на фланг обороны и Миронова в центр поля.



И это, казалось бы, быстро дало эффект – «Ростов» начал чуть поддушивать прессингом, чего в первом тайме не наблюдалось вообще, Шамонин обокрал защитника и убежал один на один с вратарём! Но Бориско вновь не позволил гостям реализовать верный голевой момент, отразив удар ногой. И почти тут же снова забил ЦСКА – Фиров завершил контратаку неожиданным мощным и точным ударом под перекладину с острого угла, который не успел парировать Голиков. 4:0! Шла 51-я минута.



Такой удар оглушит любого, но гости, которых на протяжении всей этой неудачной игры неустанно поддерживала слаженная группа выездных болельщиков, не развалились. Новая пара замен от Кириченко отправила на поле постоянного капитана «Ростова» – воспитанника ЦСКА хавбека Кучаева, и основного нападающего Тимура Сулейманова. Такое соотношение основы и резерва жёлто-синих получилось вполне конкурентным – до конца матча они упорно осаждали ворота хозяев поля, стремясь забить хотя бы гол престижа. Но Бориско в этот вечер тащил всё – и с дальней дистанции, и с ближней.



К финальному свистку по статистике РУСТАТ «Ростов» записал в свой актив девять голевых моментов против семи у ЦСКА и точно такое же соотношение ударов в створ, настреляв показатель xG 2.08 при 2.4 у красно-синих (с учётом пенальти, который сразу даёт 0.75). Но «размочить» счёт так и не смог.





ЦСКА включился в борьбу за выход из группы

Итоговый результат 4:0 в пользу «армейцев» немного снизил степень расслоения команд в квартете D. «Ростов» поражение не лишило лидерства – более того, набранные ещё при Альбе девять очков математически обеспечили команде Кириченко выход как минимум в плей-офф Пути регионов. Второе место достаточно сенсационно удерживает за собой «Акрон» – у тольяттинцев семь очков, выезд на Дон и домашняя встреча с ЦСКА в заключительном туре.



Пять очков красно-синих вернули их в борьбу за плей-офф, но подняли пока только на третье место, отправив на последнюю строчку таблицы «Локомотив» – кто бы мог подумать до начала турнира, что в этой группе расклады после четвёртого тура будут такими? Высока вероятность, что один из московских клубов покинет розыгрыш уже после группового этапа – такова цена дружно проваленного старта.



Кубок России



Группа D



4 тур



ЦСКА - Ростов 4:0 (3:0)



Голы: Аззи, 2, Кармо, 4, Обляков, 11 (пен.), Фиров, 51



ЦСКА: Бориско, Аззи (Круговой, 46), Жоао Виктор, Данилов (Филюшин, 62), Абдулкадыров, Рейс, Кисляк, Обляков (Алвес, 62), Кармо (Воронов, 74), Глебов (Фиров, 46), Попович



Ростов: Голиков, Семенчук, Хлусевич, Чистяков, Лангович (Мелёхин, 46), Михайлов (Миронов, 46), Мухин (Кучаев, 59), Шанталий, Азнауров, Роналдо (Комаров, 88), Шамонин (Сулейманов, 59)



Предупреждения: Голиков, 10, Миронов, 83





Фото: ПФК ЦСКА Турнирная таблица кубковой группы D в отрыве от контекста чемпионата могла бы создать совершенно превратные ожидания от московской встречи ЦСКА и «Ростова». Красно-синие в трёх стартовых турах смогли набрать лишь два балла, при двух поражениях обыграв только по пенальти печальный в этом сезоне « Локомотив », и занимали последнее место в квартете с семиочковым отставанием от первого. Дончане, напротив, лидировали с тремя полновесными победами, оставаясь при этом единственной на весь турнир командой без пропущенных мячей. Встреча первого круга ранее завершилась домашним успехом жёлто-синих со счётом 2:0.Однако учёт всех турниров давал совершенно другую картину. В РПЛ ЦСКА – один из пятёрки участников чемпионской гонки, далеко оторвавшихся от всех остальных, и один из двух непосредственных лидеров по набранным очкам, не потерпевший за 10 матчей ни одного поражения. «Ростову» же только домашняя победа над «Акроном» в последнем туре позволила остаться чуть выше (на одно очко) зоны стыковых матчей. Вдобавок у жёлто-синих сменился главный тренер: место создавшего весь кубковый задел испанца Джонатана Альбы занял Дмитрий Кириченко, в годы игровой карьеры немало наигравший и назабивавший как за « Ростов », так и за ЦСКА. Во главе новой команды специалист успел провести только один матч чемпионата, а в Пути РПЛ Кубка России, где принято играть сильно разбавленными резервом составами, по сути, дебютировал.И на свой пробный кубковый матч тренер Кириченко довольно рискованно выставил почти полностью запасной старт: из основной обоймы в него попали только фланговый защитник Лангович и набирающий форму после травмы вингер Роналдо. У наставника «армейцев» Дмитрия Игдисамова состав вышел куда более боевым – в нём нашлось место и штатному капитану Облякову, и реактивному Кириллу Глебову, и Кисляку, и основным центрбекам Данилову и Жоао Виктору.И уже стартовый отрезок наглядно показал, насколько важен в групповых матчах Кубка баланс состава. После вброса аута и ошибки только набирающего форму после длительного лечения Чистякова Глебов прорвался по левому флангу атаки ЦСКА и выдал идеальный прострел в центр, который без помех замкнул в пустую часть ворот Аззи – 1:0! Чтобы пропустить свой первый гол на турнире, «Ростову» хватило менее 100 секунд при новом тренере после 270 «сухих» минут. Почти сразу после этого Глебов не заметил штатного правого защитника гостей Хлусевича, снова обошёл как стоячего центрбека Чистякова и вновь покатил слева в центр – теперь под чёткий удар в дальний угол от Кармо. 2:0 – а секундомер показывал только четвёртую минуту матча!И на этом неприятности «Ростова» не закончились. Ещё парой минут спустя Кармо откликнулся на заброс в штрафную через правый полуфланг, ткнул мяч мимо как голкипера Голикова, так и створа ворот, и упал после контакта с вратарём. ВАР признал этот эпизод достойным пенальти, хотя попытка удара уже состоялась без шансов для форварда вновь настичь мяч, да и инициатора контакта определить было достаточно сложно; главный рефери Михаил Плиско после некоторых раздумий поддержал решение видеоколлег. Обляков с «точки» отправил мяч в верхний угол без шансов для Голикова – 3:0 на 11-й минуте!Добившись крупного перевеса, ЦСКА заиграл более вальяжно, «Ростов» же постепенно пришёл в себя, стал больше владеть мячом и понемногу выстраивать контригру. Роналдо почти отзеркалил момент с пенальти, после заброса из глубины прокинув мяч мимо Бориско и упёршись во вратаря, но арбитры эпизод проигнорировали. Чуть позднее Лангович выдал отличный прострел слева, который после лёгкого рикошета от защитника на дальней штанге также завершал Роналдо – Бориско спас после плотного удара верхом с острого угла. К перерыву цифры на табло остались прежними: тройка в пользу московского клуба при нуле у южан.В перерыве команды провели по паре замен, но если Игдисамов ограничился равноценными рокировками Круговой-Глебов и Фиров-Аззи, то Кириченко принялся выправлять баланс в сторону основы, выпустив сборника Мелёхина на фланг обороны и Миронова в центр поля.И это, казалось бы, быстро дало эффект – «Ростов» начал чуть поддушивать прессингом, чего в первом тайме не наблюдалось вообще, Шамонин обокрал защитника и убежал один на один с вратарём! Но Бориско вновь не позволил гостям реализовать верный голевой момент, отразив удар ногой. И почти тут же снова забил ЦСКА – Фиров завершил контратаку неожиданным мощным и точным ударом под перекладину с острого угла, который не успел парировать Голиков. 4:0! Шла 51-я минута.Такой удар оглушит любого, но гости, которых на протяжении всей этой неудачной игры неустанно поддерживала слаженная группа выездных болельщиков, не развалились. Новая пара замен от Кириченко отправила на поле постоянного капитана «Ростова» – воспитанника ЦСКА хавбека Кучаева, и основного нападающего Тимура Сулейманова. Такое соотношение основы и резерва жёлто-синих получилось вполне конкурентным – до конца матча они упорно осаждали ворота хозяев поля, стремясь забить хотя бы гол престижа. Но Бориско в этот вечер тащил всё – и с дальней дистанции, и с ближней.К финальному свистку по статистике РУСТАТ «Ростов» записал в свой актив девять голевых моментов против семи у ЦСКА и точно такое же соотношение ударов в створ, настреляв показатель xG 2.08 при 2.4 у красно-синих (с учётом пенальти, который сразу даёт 0.75). Но «размочить» счёт так и не смог.Итоговый результат 4:0 в пользу «армейцев» немного снизил степень расслоения команд в квартете D. «Ростов» поражение не лишило лидерства – более того, набранные ещё при Альбе девять очков математически обеспечили команде Кириченко выход как минимум в плей-офф Пути регионов. Второе место достаточно сенсационно удерживает за собой «Акрон» – у тольяттинцев семь очков, выезд на Дон и домашняя встреча с ЦСКА в заключительном туре.Пять очков красно-синих вернули их в борьбу за плей-офф, но подняли пока только на третье место, отправив на последнюю строчку таблицы «Локомотив» – кто бы мог подумать до начала турнира, что в этой группе расклады после четвёртого тура будут такими? Высока вероятность, что один из московских клубов покинет розыгрыш уже после группового этапа – такова цена дружно проваленного старта.: Аззи, 2, Кармо, 4, Обляков, 11 (пен.), Фиров, 51: Бориско, Аззи (Круговой, 46), Жоао Виктор, Данилов (Филюшин, 62), Абдулкадыров, Рейс, Кисляк, Обляков (Алвес, 62), Кармо (Воронов, 74), Глебов (Фиров, 46), Попович: Голиков, Семенчук, Хлусевич, Чистяков, Лангович (Мелёхин, 46), Михайлов (Миронов, 46), Мухин (Кучаев, 59), Шанталий, Азнауров, Роналдо (Комаров, 88), Шамонин (Сулейманов, 59): Голиков, 10, Миронов, 83

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