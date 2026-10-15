Кармо объяснил, почему ЦСКА была нужна крупная победа над "Ростовом"

Полузащитник отметил, что команда с первых минут выполнила установку тренерского штаба и быстро добилась серьёзного преимущества. Уже к 10-й минуте ЦСКА вёл 3:0.
- Мы начали матч очень хорошо, были сфокусированы на игре. На 10-й минуте было 3:0. Тренер нам сказал выходить в таком ключе, мы контролировали ход игры. Нам нужна была такая победа. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, и я счастлив, что забил гол, - цитирует Кармо "Матч ТВ".
После четырёх матчей ЦСКА набрал пять очков и занимает третье место в группе D. 29 октября армейцы примут "Локомотив".