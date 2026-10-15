Гасилин предложил раскрыть переговоры судей после спорного эпизода с Глушенковым в матче "Краснодара"и "Зенита"

"Это надо обязательно показывать. Мы давным-давно идем к открытости. Футбол для болельщиков: многие платят за подписки, чтобы получать эксклюзивный контент", — отметил Гасилин.
В качестве примера бывший форвард петербургского клуба привел эпизод с возможным назначением одиннадцатиметрового удара за нарушение на Максиме Глушенкове. Гасилин уверен, что публикация обсуждения этого момента между главным судьей и видеоассистентами вызвала бы большой интерес.
"Выложите переговоры комнаты ВАР с главным арбитром в моменте с возможным пенальти на Глушенкове – соберете миллионы просмотров. Это будет очень интересно посмотреть", — подчеркнул экс-футболист.
Источник: телеграм-канал Алексея Гасилина