Гасилин предложил раскрыть переговоры судей после спорного эпизода с Глушенковым в матче "Краснодара"и "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"

"Выложите переговоры комнаты ВАР с главным арбитром в моменте с возможным пенальти на Глушенкове – соберете миллионы просмотров. Это будет очень интересно посмотреть", — подчеркнул экс-футболист.

Гасилин высказался за повышение прозрачности судейства в Российской Премьер-Лиге. По мнению экс-футболиста, болельщики должны иметь возможность узнавать, чем руководствуются арбитры при принятии решений в неоднозначных игровых ситуациях."Это надо обязательно показывать. Мы давным-давно идем к открытости. Футбол для болельщиков: многие платят за подписки, чтобы получать эксклюзивный контент", — отметил Гасилин.В качестве примера бывший форвард петербургского клуба привел эпизод с возможным назначением одиннадцатиметрового удара за нарушение на Максиме Глушенкове. Гасилин уверен, что публикация обсуждения этого момента между главным судьей и видеоассистентами вызвала бы большой интерес.Источник: телеграм-канал Алексея Гасилина