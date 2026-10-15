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Гасилин предложил раскрыть переговоры судей после спорного эпизода с Глушенковым в матче "Краснодара"и "Зенита"

Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин призвал публиковать переговоры арбитров с VAR, заявив, что обсуждение возможного пенальти на Максиме Глушенкове могло бы привлечь миллионы просмотров.
Фото: ФК "Зенит"
Гасилин высказался за повышение прозрачности судейства в Российской Премьер-Лиге. По мнению экс-футболиста, болельщики должны иметь возможность узнавать, чем руководствуются арбитры при принятии решений в неоднозначных игровых ситуациях.

"Это надо обязательно показывать. Мы давным-давно идем к открытости. Футбол для болельщиков: многие платят за подписки, чтобы получать эксклюзивный контент", — отметил Гасилин.

В качестве примера бывший форвард петербургского клуба привел эпизод с возможным назначением одиннадцатиметрового удара за нарушение на Максиме Глушенкове. Гасилин уверен, что публикация обсуждения этого момента между главным судьей и видеоассистентами вызвала бы большой интерес.

"Выложите переговоры комнаты ВАР с главным арбитром в моменте с возможным пенальти на Глушенкове – соберете миллионы просмотров. Это будет очень интересно посмотреть", — подчеркнул экс-футболист.

Источник: телеграм-канал Алексея Гасилина

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