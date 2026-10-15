Мостовой о "Краснодаре": когда команда выигрывает, Мусаев один из первых кричит. А когда проигрывает, где он?

"Краснодар" на старте был в ударе, а сейчас уже сколько игр не может выиграть. Удивительно, что никто не говорит про Мусаева. Когда команда выигрывает, он один из первых кричит. А когда проигрывает, где он? Выйди и скажи, что мы обосрались. Но такие люди так не говорят. Если бы он был футбольным человеком, обо всем говорили бы вовремя", — сказал Мостовой.
Напомним, в последнем матче чемпионата России "Краснодар" уступил на своем поле "Зениту" со счетом 2:3. По ходу встречи команда Мусаева проигрывала 0:3, однако сумела сократить отставание до минимума. На 80-й минуте защитник хозяев Витор Тормена получил красную карточку.
Несмотря на неудачную серию, "Краснодар" остается в числе претендентов на высокие места. После десяти туров южане набрали 21 очко и занимают четвертую строчку в таблице РПЛ, отставая от лидирующего московского "Динамо" всего на один балл.
Источник: "РИА Новости"