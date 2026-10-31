Завершился поединок между московским "Динамо" и "Ахматом" в 13-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, со счетом 2:0 победу одержали хозяева поля.
Команда Станислава Черчесова потерпела третье поражение в чемпионате подряд и четвертое в 5 последних турах. Всего на данном этапе на счету грозненцев лишь две победы при пяти ничьих и шести поражениях.
У "Ахмата" шесть поражений и только две победы после 13 туров РПЛ
Чеченский клуб потерпел третье поражение в чемпионате подряд.
Фото: ФК "Ахмат"