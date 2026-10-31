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Голы Фомина и Тюкавина помогли "Динамо" выиграть у "Ахмата"

"Ахмат" уступил на выезде "Динамо" в 13-м туре РПЛ (0:2).
Фото: ФК "Динамо"
Полузащитник Даниил Фомин открыл счет, забив дальним ударом уже на второй минуте игры. На 77-й минуте Фомин ассистировал форварду Константину Тюкавину, который и поставил точку в этом противостоянии.

Чемпионат России

13 тур

Голы: Фомин, 2, Тюкавин, 77.

"Динамо": Расулов, Касерес, Фернандес, Рубенс, Рикардо (Осипенко, 86), Глебов, Фомин, Бителло (Миранчук, 90+1), Артур Гомес (Гутьеррес, 63), Гладышев (Казимир, 63), Тюкавин (Сергеев, 86).

"Ахмат": Ульянов, Ибишев (Щетинин, 56), Цаке, Сидоров, Адамов, Сидибе, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Самородов (Максути, 76), Конате (Мелкадзе, 65).

Предупреждения: Сидибе, 22, Щетинин, 82, Садулаев, 90.

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