Голы Фомина и Тюкавина помогли "Динамо" выиграть у "Ахмата"

Фото: ФК "Динамо"

Полузащитник Даниил Фомин открыл счет, забив дальним ударом уже на второй минуте игры. На 77-й минуте Фомин ассистировал форварду Константину Тюкавину, который и поставил точку в этом противостоянии.: Фомин, 2, Тюкавин, 77.: Расулов, Касерес, Фернандес, Рубенс, Рикардо (Осипенко, 86), Глебов, Фомин, Бителло (Миранчук, 90+1), Артур Гомес (Гутьеррес, 63), Гладышев (Казимир, 63), Тюкавин (Сергеев, 86).: Ульянов, Ибишев (Щетинин, 56), Цаке, Сидоров, Адамов, Сидибе, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Самородов (Максути, 76), Конате (Мелкадзе, 65).: Сидибе, 22, Щетинин, 82, Садулаев, 90.