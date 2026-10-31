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Гранат: разговоры о чемпионстве "Динамо" не лучшим образом влияют на команду

Бывший защитник "Динамо" Владимир Гранат прокомментировал победу "бело-голубых" над "Ахматом" в 13 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
- "Ахмат" сейчас - не тот соперник, в матче с которым "Динамо" должно терять очки. Все закономерно. Очень рад за динамовцев.

- "Ахмату" приходится очень трудно. Может случиться отставка Черчесова?

- Нет, не вижу смысла в отставке. Тем более у Станислава Саламовича большой опыт выходить из трудных ситуаций. До зимней паузы остаётся немного времени, зимой будет время, чтобы исправить ситуацию.

- Видите "Динамо" одним из главных претендентов на чемпионство?

- О том, кто заслуживает первого места надо говорить после последнего тура. Потому что как только заговорили о чемпионстве "Динамо", они проиграли "Акрону" и "Краснодару".

- То есть это влияет психологически на команду не лучшим образом?

- Не знаю, насколько влияет, но чемпионского духа пока нет, поэтому, может, и влияет.

Алина Гущина, Rusfootball.info

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