Карпин об основе сборной России: Сафонов, Головин и еще 7–8 игроков

Фото: телеграм-канал сборной России по футболу

"Есть обойма 25 игроков. Из этих 20–25 человек есть игроки, которые, если они в хорошем состоянии, скорее всего, будут основными. Допустим, Сафонов, Головин. И таких еще человек семь-восемь есть", — заявил Карпин.