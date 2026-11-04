Карпин об основе сборной России: Сафонов, Головин и еще 7–8 игроков
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, сколько футболистов входят в основной состав национальной команды и кто имеет наибольшие шансы выходить на поле с первых минут.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
По словам специалиста, костяк сборной состоит из 20–25 игроков, однако среди них есть футболисты, которым тренерский штаб отдает предпочтение при условии хорошей формы.
"Есть обойма 25 игроков. Из этих 20–25 человек есть игроки, которые, если они в хорошем состоянии, скорее всего, будут основными. Допустим, Сафонов, Головин. И таких еще человек семь-восемь есть", — заявил Карпин.