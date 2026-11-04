Петербуржец одержал победу сразу в двух голосованиях. За него высказались четыре из пяти телеэкспертов, а также большинство представителей экспертного жюри РПЛ.
При этом в опросе болельщиков Глушенков занял второе место, уступив полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову. Однако результаты остальных голосований позволили игроку "Зенита" завоевать индивидуальную награду.
В октябре 27-летний хавбек провел три матча в чемпионате России и забил четыре мяча. Всего на его счету 10 голов после 13 туров — Глушенков возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ.
Источник: телеграм-канал РПЛ
Глушенков признан лучшим игроком РПЛ в октябре
Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков получил награду лучшему футболисту Российской Премьер-Лиги по итогам октября 2026 года.
Фото: ФК "Зенит"