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Глушенков признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков получил награду лучшему футболисту Российской Премьер-Лиги по итогам октября 2026 года.
Фото: ФК "Зенит"
Петербуржец одержал победу сразу в двух голосованиях. За него высказались четыре из пяти телеэкспертов, а также большинство представителей экспертного жюри РПЛ.

При этом в опросе болельщиков Глушенков занял второе место, уступив полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову. Однако результаты остальных голосований позволили игроку "Зенита" завоевать индивидуальную награду.

В октябре 27-летний хавбек провел три матча в чемпионате России и забил четыре мяча. Всего на его счету 10 голов после 13 туров — Глушенков возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ.

Источник: телеграм-канал РПЛ

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