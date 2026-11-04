Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
1 - 0 1 0
Нижний Новгород1 тайм
Ленинградец
14:00
СКА-ХабаровскНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
АЕК Афины
20:45
Реал МадридНе начат
Фенербахче
20:45
ЛиверпульНе начат
Ланс
23:00
КомоНе начат
Викинг
23:00
СабахНе начат
РБ Лейпциг
23:00
Манчестер СитиНе начат
Славия
23:00
АрсеналНе начат
ПСВ
23:00
БрюггеНе начат
Боруссия Д
23:00
БетисНе начат
Порту
23:00
НаполиНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ренн
18:30
ОлимпиакосНе начат

Губерниев назвал тренера, способного спасти "Локомотив" от кризиса

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Станислав Черчесов может возглавить "Локомотив", если Михаил Галактионов не сумеет исправить положение команды.
Фото: Олег Бухарев/ "В мире спорта"
По мнению Губерниева, бывший тренер "Ахмата" способен встряхнуть железнодорожников благодаря своему опыту работы с российскими футболистами.

"Если что-то не пойдет у Галактионова, а у него сейчас мало что идет, то тренером "Локомотива" может стать Черчесов. И он как раз в этой ситуации способен очень сильно команду встряхнуть", — заявил комментатор.

При этом Губерниев подчеркнул, что пока Галактионов остается на своем посту, ему необходимо справиться с давлением и найти выход из кризиса. По словам журналиста, демонстрировать уныние в такой ситуации недопустимо.

После 13 туров "Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Черчесов ранее покинул "Ахмат" и сейчас находится без клуба.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится