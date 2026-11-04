Губерниев назвал тренера, способного спасти "Локомотив" от кризиса

"Если что-то не пойдет у Галактионова, а у него сейчас мало что идет, то тренером "Локомотива" может стать Черчесов. И он как раз в этой ситуации способен очень сильно команду встряхнуть", — заявил комментатор.
При этом Губерниев подчеркнул, что пока Галактионов остается на своем посту, ему необходимо справиться с давлением и найти выход из кризиса. По словам журналиста, демонстрировать уныние в такой ситуации недопустимо.
После 13 туров "Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Черчесов ранее покинул "Ахмат" и сейчас находится без клуба.
Источник: "Матч ТВ"