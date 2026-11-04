Лещенко назвал игрока, который уедет в Европу вслед за Батраковым

Заслуженный артист России Лев Лещенко в беседе с Rusfootball.info назвал двух игроков РПЛ, которые могут в ближайшее время уехать в Европу.

Фото: ФК ЦСКА





И я думаю, что следующим, кто уедет в Европу, станет Кисляк из ЦСКА



Батраков перешел в "Галатасарай" в августе 2026 года. "Пример Батракова заразителен, он - молодец.А затем, возможно, и Костя Тюкавин. Сейчас многие будут обращать внимание на РПЛ", - сказал Лещенко.Батраков перешел в "Галатасарай" в августе 2026 года.