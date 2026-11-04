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Лещенко назвал игрока, который уедет в Европу вслед за Батраковым
Сегодня, 12:10
Заслуженный артист России Лев Лещенко в беседе с
Rusfootball.info
назвал двух игроков РПЛ, которые могут в ближайшее время уехать в Европу.
Фото: ФК ЦСКА
"Пример Батракова заразителен, он - молодец.
И я думаю, что следующим, кто уедет в Европу, станет Кисляк из
ЦСКА
.
А затем, возможно, и Костя Тюкавин. Сейчас многие будут обращать внимание на РПЛ", - сказал Лещенко.
Батраков перешел в "Галатасарай" в августе 2026 года.
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Алексей Батраков
Лев Лещенко
Матвей Кисляк
Константин Тюкавин
Автор:
Данил Пелих
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