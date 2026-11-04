Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
Ленинградец
14:00
СКА-ХабаровскНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
АЕК Афины
20:45
Реал МадридНе начат
Фенербахче
20:45
ЛиверпульНе начат
Ланс
23:00
КомоНе начат
Викинг
23:00
СабахНе начат
РБ Лейпциг
23:00
Манчестер СитиНе начат
Славия
23:00
АрсеналНе начат
ПСВ
23:00
БрюггеНе начат
Боруссия Д
23:00
БетисНе начат
Порту
23:00
НаполиНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ренн
18:30
ОлимпиакосНе начат

Лещенко назвал игрока, который уедет в Европу вслед за Батраковым

Заслуженный артист России Лев Лещенко в беседе с Rusfootball.info назвал двух игроков РПЛ, которые могут в ближайшее время уехать в Европу.
Фото: ФК ЦСКА
"Пример Батракова заразителен, он - молодец.

И я думаю, что следующим, кто уедет в Европу, станет Кисляк из ЦСКА.
А затем, возможно, и Костя Тюкавин. Сейчас многие будут обращать внимание на РПЛ", - сказал Лещенко.

Батраков перешел в "Галатасарай" в августе 2026 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится