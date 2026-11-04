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Шалимов объяснил, почему Батраков заинтересует топ-клубы Европы

Бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов считает, что полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков обладает качествами, которые могут привлечь внимание ведущих европейских команд.
Фото: Getty Images
По мнению специалиста, российский футболист выделяется игровым мышлением, выносливостью и умением быстро принимать решения. Шалимов уверен, что игроков с подобным набором качеств в современном футболе немного.

"Наверняка за ним следят европейские топ-клубы, потому что он выделяется — по мысли, физическими данными. Он выносливый. Да, какой-то мощи у него нет, но его техническое оснащение, принятие решений — таких игроков очень мало", — заявил Шалимов.

При этом тренер посоветовал Батракову не обращать внимания на похвалу и критику, поскольку отношение к футболисту может измениться уже после нескольких неудачных матчей.

Накануне российский полузащитник оформил дубль в матче Лиги чемпионов против "Штутгарта" (2:0), принеся "Галатасараю" победу.

Источник: "Матч ТВ"

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