Шалимов объяснил, почему Батраков заинтересует топ-клубы Европы

"Наверняка за ним следят европейские топ-клубы, потому что он выделяется — по мысли, физическими данными. Он выносливый. Да, какой-то мощи у него нет, но его техническое оснащение, принятие решений — таких игроков очень мало", — заявил Шалимов.
При этом тренер посоветовал Батракову не обращать внимания на похвалу и критику, поскольку отношение к футболисту может измениться уже после нескольких неудачных матчей.
Накануне российский полузащитник оформил дубль в матче Лиги чемпионов против "Штутгарта" (2:0), принеся "Галатасараю" победу.
Источник: "Матч ТВ"