Карпин об отстранении России: были стадии непонимания, принятия и привыкания

"Первая стадия — непонимание, вторая стадия — принятие. Была третья стадия — приедание, наверное, так бы назвал это. Сейчас есть стадия понимания и ответственности", — заявил Карпин.
Специалист подчеркнул, что отсутствие официальных матчей серьезно сказывается на работе сборной. Товарищеские встречи не создают такого давления и эмоционального напряжения, как отборочные турниры. Поэтому тренерский штаб не готов рисковать здоровьем игроков ради побед и старается распределять игровое время.
Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года.
Источник: "Вести"