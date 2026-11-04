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Карпин об отстранении России: были стадии непонимания, принятия и привыкания

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как изменилось его отношение к отстранению национальной команды от международных турниров.
Фото: Федор Успенский, "СЭ"
По словам Карпина, после введения ограничений в марте 2022 года российский футбол прошел несколько этапов. Сначала преобладало непонимание происходящего, затем наступило принятие ситуации, которое со временем сменилось привыканием.

"Первая стадия — непонимание, вторая стадия — принятие. Была третья стадия — приедание, наверное, так бы назвал это. Сейчас есть стадия понимания и ответственности", — заявил Карпин.

Специалист подчеркнул, что отсутствие официальных матчей серьезно сказывается на работе сборной. Товарищеские встречи не создают такого давления и эмоционального напряжения, как отборочные турниры. Поэтому тренерский штаб не готов рисковать здоровьем игроков ради побед и старается распределять игровое время.

Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года.

Источник: "Вести"

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