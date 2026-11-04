Названы 3 форварда, за которыми следит ЦСКА - источник

"Армейцы" следят за тремя нападающими. Каждый из них стоит более 15 миллионов евро, согласно Transfermarkt.

Фото: ФК ЦСКА





Отмечается, что на данный момент футболисты находятся в лонг-листе.



Источник: Как сообщает источник, красно-синие интересуются Кайо Жорже из "Крузейро", Юсуфом Эн-Несери из "Аль-Иттихада" и Кевином Виверосом из "Атлетико Паранаэнсе". Трансферные стоимости игроков по версии сайта Transfermarkt составляют 25, 17 и 20 миллионов евро соответственно.Отмечается, что на данный момент футболисты находятся в лонг-листе. ЦСКА готов потратить немаленькое количество денег на качественного форварда, если он действительно подойдет клубу по стилю игры.Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"