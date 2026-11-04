Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
Ленинградец
14:00
СКА-ХабаровскНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
АЕК Афины
20:45
Реал МадридНе начат
Фенербахче
20:45
ЛиверпульНе начат
Ланс
23:00
КомоНе начат
Викинг
23:00
СабахНе начат
РБ Лейпциг
23:00
Манчестер СитиНе начат
Славия
23:00
АрсеналНе начат
ПСВ
23:00
БрюггеНе начат
Боруссия Д
23:00
БетисНе начат
Порту
23:00
НаполиНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ренн
18:30
ОлимпиакосНе начат

Названы 3 форварда, за которыми следит ЦСКА - источник

"Армейцы" следят за тремя нападающими. Каждый из них стоит более 15 миллионов евро, согласно Transfermarkt.
Фото: ФК ЦСКА
Как сообщает источник, красно-синие интересуются Кайо Жорже из "Крузейро", Юсуфом Эн-Несери из "Аль-Иттихада" и Кевином Виверосом из "Атлетико Паранаэнсе". Трансферные стоимости игроков по версии сайта Transfermarkt составляют 25, 17 и 20 миллионов евро соответственно.

Отмечается, что на данный момент футболисты находятся в лонг-листе. ЦСКА готов потратить немаленькое количество денег на качественного форварда, если он действительно подойдет клубу по стилю игры.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится