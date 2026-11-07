"Факел" - "Динамо": где смотреть прямую трансляцию матча 14 тура РПЛ

Сегодня, 7 ноября, воронежский "Факел" примет на домашнем стадионе московское "Динамо" в матче 14 тура чемпионата России, старт этой встречи запланирован на 14:00 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
Этот матч станет первым для Хасанби Биджиева на посту главного тренера "Факела", на данный момент воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице с 6 набранными очками. Бело-голубые располагаются на второй строчке с 28 баллами в своем активе.