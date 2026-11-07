Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
РодинаЗавершен
Краснодар
4 - 2 4 2
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ЧелябинскЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Шинник
2 - 1 2 1
УфаЗавершен

Дьяков: у ЦСКА в матче с "Краснодаром" было много ляпов, претендовать на золото трудно

Бывший защитник "Динамо"  и "Ростова" Виталий Дьяков прокомментировал Rusfootball.info победу "Краснодара" над ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
- Победа краснодарцев абсолютно заслуженная, по игре они явно лучше смотрелись. У ЦСКА было много серьезных ляпов в обороне сегодня, и со стороны Бориско тоже. Защитник  мог выбить мяч в аут, но почему-то в свою штрафную выбил. И Бориско на выходе ошибся. Не очень понятно была рука или нет... Но четыре пропущенных мяча - слишком много для такой игры.

В любом случае когда-то эта неудачная серия "Краснодара" должна была прерваться.

- ЦСКА рано претендовать на чемпионство?

- Тяжело с такой обоймой. Мы видим, что в защите молодые ребята. Свойственны нестабильность и ошибки  для этого возраста. Тем не менее Игдисамов и его команда делают хорошую работу. Но претендовать на золото сейчас сложно. Место в тройке будет хорошим результатом.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится