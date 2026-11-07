Дьяков: у ЦСКА в матче с "Краснодаром" было много ляпов, претендовать на золото трудно

- Победа краснодарцев абсолютно заслуженная, по игре они явно лучше смотрелись. У ЦСКА было много серьезных ляпов в обороне сегодня, и со стороны Бориско тоже. Защитник мог выбить мяч в аут, но почему-то в свою штрафную выбил. И Бориско на выходе ошибся. Не очень понятно была рука или нет... Но четыре пропущенных мяча - слишком много для такой игры.
В любом случае когда-то эта неудачная серия "Краснодара" должна была прерваться.
- ЦСКА рано претендовать на чемпионство?
- Тяжело с такой обоймой. Мы видим, что в защите молодые ребята. Свойственны нестабильность и ошибки для этого возраста. Тем не менее Игдисамов и его команда делают хорошую работу. Но претендовать на золото сейчас сложно. Место в тройке будет хорошим результатом.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info