Круговой: ЦСКА смотрелся сильнее "Краснодара"

- Не могу назвать основную причину, потому что играли достаточно неплохо, да, пропустили первые, но не могу сказать, что мы садились и уступали в чем-то "Краснодару".
Мы смотрелись сильнее, атаковали, но, к сожалению, не получилось забить. Потом во втором тайме все было тоже более-менее до пропущенного гола, как раз третьего, потом уже, к сожалению, все, - цитирует Кругового Metaratings.
В субботу, 7 ноября, "Краснодар" на домашнем стадионе одержал победу над ЦСКА в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 4:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Джон Кордоба (дубль), Жоау Батчи и Даниил Уткин, в составе гостей - Матвей Кисляк и Кирилл Глебов.
Напомним, что на данный момент команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками, "армейцы" располагаются на четвертой строчке с таким же количеством баллов в своем активе. У "Зенита" и московского "Спартака" есть матч в запасе.