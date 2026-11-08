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Круговой: ЦСКА смотрелся сильнее "Краснодара"

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал поражение красно-синих от "Краснодара" в 14 туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Кругового, ЦСКА ни в чем не уступал "Краснодару" и смотрелся сильнее, но не смог забить.

- Не могу назвать основную причину, потому что играли достаточно неплохо, да, пропустили первые, но не могу сказать, что мы садились и уступали в чем-то "Краснодару".

Мы смотрелись сильнее, атаковали, но, к сожалению, не получилось забить. Потом во втором тайме все было тоже более-менее до пропущенного гола, как раз третьего, потом уже, к сожалению, все, - цитирует Кругового Metaratings.

В субботу, 7 ноября, "Краснодар" на домашнем стадионе одержал победу над ЦСКА в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 4:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Джон Кордоба (дубль), Жоау Батчи и Даниил Уткин, в составе гостей - Матвей Кисляк и Кирилл Глебов.

Напомним, что на данный момент команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками, "армейцы" располагаются на четвертой строчке с таким же количеством баллов в своем активе. У "Зенита" и московского "Спартака" есть матч в запасе.

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