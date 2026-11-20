- Комличенко должен по-любому быть в составе.
Во-первых, он забить может, как это в сборной показал. Во-вторых, это единственный человек, на мой взгляд, в этой команде… Если Баринов был в своё время, который мог спросить с любого, то сейчас Комличенко только может спросить и на поле быть настоящим главным тренером. Может с любого прямо на поле потребовать, - заявил Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
После 14 туров "Локомотив" имеет в активе 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.