- Очень хочется сыграть на евроарене — и за клуб, и за сборную.
Мы прекрасно понимаем, что задача не из лёгких, но я в это верю, верит наша страна. Мы ждём и надеемся, - цитирует Ланговича "Чемпионат".
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. С того момента сборная России проводит лишь товарищеские матчи.
В ноябре подопечные Валерия Карпина одержали выездную победу над Узбекистаном, участвовавшим на чемпионате мира-2026, со счетом 3:2, а также выиграли у Венесуэлы в Краснодаре со счетом 2:0.