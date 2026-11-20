- Сергей может дать особую харизму - это человек, который олицетворял "Локомотив" в начале нулевых годов. Поэтому авторитет, несомненно, присутствует, а это немаловажный фактор.
Надеюсь, что "Локомотив" наконец-то тронется вместе с Овчинниковым, - приводит слова Билялетдинова "СЭ".
Овчинников будет руководить командой в ближайших матчах после ухода Михаила Галактионова, официально покинувшего клуб 17 ноября. "Локомотив" с 11 очками занимает 15-е место в РПЛ. Следующий матч москвичи проведут 22 ноября против "Родины".