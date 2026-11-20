Главный тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко рассказал, что защитник Игор Ногейра попал в больницу.

Фото: ФК "Ростов"

"Что касается Ногейры, то он заболел, попал в больницу, провел там несколько дней. Сейчас только начинает тренироваться.

В ближайшее время он сможет помочь команде? Надо смотреть и консультироваться с медицинским штабом. Сейчас сложно сказать", - сказал Кириченко в эфире "Матч ТВ".31-летний центральный защитник Игор Ногейра присоединился к "Ростову" в минувшее летнее трансферное окно, перейдя в качестве свободного агента из азербайджанского клуба "Сабах". Ростовский клуб подписал контракт с бразильцем на два года.В составе желто-синих Ногейра провел 15 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отличился результативными дейтсвиями.