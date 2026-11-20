Роналду забил 986-й гол в карьере

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду довёл количество голов за профессиональную карьеру до 986, отличившись в матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Ахли".

Фото: Getty Images

Португальский футболист открыл счёт на 14-й минуте встречи. На момент публикации команды продолжают первый тайм, а "Аль-Наср" ведёт со счётом 1:0.



Всего на счету Роналду 840 голов на клубном уровне. Ещё 146 мячей 41-летний форвард забил в составе сборной Португалии.